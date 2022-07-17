Öfkeli koca ateşlediği tabancayla yanlışlıkla kendini vurdu
Karaman'da boşanma aşamasındaki karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen kişi, kurşunun sekmesi sonucu yaralandı.
3. Sayfa 17.07.2022, 01:28
Alınan bilgiye göre, Soner E. (48) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşi S.E. ile konuşmak için Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'ndaki eve geldi.
Çift kapının önünde tartışırken Soner E, yanındaki tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada seken mermi Soner E'ye isabet etti.
Yaralı halde kaçan Soner E, olay yerinden 400 metre uzaklıkta baygın halde bulundu.
Soner E. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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