Ödül töreni için Alanya'ya gelen gazeteciye minibüs çarptı
Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün çarptığı gazeteci, yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 30.10.2022, 23:22
H.E. (38) yönetimindeki 07 AOZ 397 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Türkler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Lap'a (49) çarptı.
Yaralanan Lap, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü H.E, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kazanın ardından ilçeye gelen Lap'ın yakınları, cenazeyi defnetmek üzere Amasya'ya götürdü.
Amasya Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler personeli, Sabah Gazetesi Amasya Temsilcisi ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Amasya Temsilcisi Ferhat Lap, KGK Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni için Alanya'ya gelmişti.
Kaynak: AA
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