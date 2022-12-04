Niğde'de yangın: 1 ölü
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 04.12.2022, 00:48
İlçeye bağlı Beyağıl köyünde Nafiz Erol'un (80) yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürdü. Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Erol'un cesedi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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