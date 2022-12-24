Nevşehir'de minibüsle otomobil çarpıştı
Nevşehir'de minibüsle otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 24.12.2022, 00:49
Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 06 HP 4846 plakalı otomobille 50 AAD 633 plakalı minibüs, Karabacak Çeşmesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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