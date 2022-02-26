Nehre düşen lise öğrencisini arama çalışmaları 5. gününde

Kentten geçen Karasu Nehri'ndeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye personelinin katıldığı arama çalışmalarına, Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam", Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Kıyıdan, su yüzeyi ve altından 9 kilometrelik bölgede 3 botla arama yapan ekipler, kayıp öğrenciye henüz ulaşamadı.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı 23 kişilik su altı arama kurtarma personeli de destek için kente geldi.