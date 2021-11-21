Nefes borusuna yemek kaçan kadın yaşamını yitirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde yemek yerken nefes borusu tıkanan kadın tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 21.11.2021, 13:20 21.11.2021, 13:24
Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı otelde tatil yapan Ayşe Sertaç (41), öğle yemeğinde et yemek borusuna kaçınca bir anda nefessiz kaldı.
Sertaç'ın nefes alamadığını gören ailesi otelin sağlık ekibine haber verdi.
Kadın, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Savcılık ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından cenaze Serik'te bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.
Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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