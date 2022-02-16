Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Şalgamlı Mahallesi'nde Ali İhsan K'ye ait müstakil evde mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralanan Nazliye ve Nazlı K, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar oluştu.