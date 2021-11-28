Müslüme soruşturmasında yeni gelişme: Nedeni belli oldu
Minik Müslüme'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklu Hasan Yağal'ın 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı ortaya çıktı.
Mersin Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.
Olayın ardından Müslüme'nin bedeni üzerinde yapılan DNA test sonucuyla biyolojik babanın dede olarak bilinen Hasan Yağal olduğu tespit edilmişti.
TUTUKLAMA NEDENİ AÇIKLANDI
Herkes tarafından Hasan Yağal'ın tutuklanma sebebi merak ediliyordu.
70 yaşındaki Yağal'ın, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandığı öğrenildi.
DAĞDA HİSSEDİLEN SICAKLIK 11 DERECE
Ormanda, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusu henüz aydınlanmadı. Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği, ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi.
Müslüme'nin kaybolduğu 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, bölgede saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar olduğu, hissedilen sıcaklığın da 11 dereceye düştüğü kaydedildi. Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını anlattı.
Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönen aile üyelerinden anne Selvi, ailenin 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.
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