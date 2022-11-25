Muğla'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu 22 kişi yaralandı.
3. Sayfa 25.11.2022, 23:08 25.11.2022, 23:26
Necmettin Çetin'in kullandığı 48 EB 293 plakalı kamyonet, Yerkesik-Ören kara yolu Çakallar mevkisinde karşı yönden gelen Bilal Urhan yönetimindeki 48 BB 0069 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Kamyonet ve minibüs yol kenarlarına savrulduğu kazada 22 kişi yaralandı.
Kamyonette sıkışan sürücü Çetin ve yanında bulunan Mehmet Üldür itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinde çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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