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Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa 17.08.2022, 14:01
Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Rus uyruklu kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
K.A. idaresindeki otomobil, Çiftlik Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda karşı yönden gelen Rus uyruklu D.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Rus uyruklu Nadezhda Shıshkına ve A.K. yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Shıshkına, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan A.K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#Muğla #kaza
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