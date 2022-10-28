Motosiklet tıra çarptı: 2 ölü
Konya'nın Karatay ilçesinde, motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu 2 genç yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 28.10.2022, 15:02
Turhan Karakök'ün (20) kullandığı 42 BH 046 plakalı motosiklet, Kudüs Caddesi'nde, Mahmut A. (51) idaresindeki 01 ESZ 93 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Karakök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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