Motosiklet otomobile çarptı: 3 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 16.02.2022, 14:32
Turgutlu Atatürk Bulvarı'nda seyreden Mehmet Emin Köker yönetimindeki 48 FAV 18 plakalı motosiklet, Mahmut Keskin idaresindeki 45 AAS 523 plakalı otomobile yandan çarptı.
Savrulan motosiklet sürücüsü ile otomobildeki Şefik ve Rüya Yüksel yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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