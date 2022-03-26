Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 26.03.2022, 08:59 26.03.2022, 09:02
Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İ.Ç'nin kullandığı 80 AAR 518 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 NVC 39 plakalı otomobille, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada İ.Ç. ile motosiklette bulunan arkadaşı G.K. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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