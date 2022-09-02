Motorlu kurye İSKİ çukuruna düştü
İstanbul Kartal'da İSKİ'nin atık su çalışması nedeniyle yola açılan çukura düşen motosikletli kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 02.09.2022, 18:12
Alınan bilgiye göre, motosikletiyle bir adrese sipariş götüren Ömer Yakup, Uğurmumcu Mahallesi Serçe Sokak'ta ilerlediği sırada İSKİ ekibinin atık su çalışması için kazdığı çukurun kenarındaki kaldırımdan geçerken dengesini kaybetti.
Motosikletiyle çukura düşen Yakup, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince bulunduğu yerden çıkarılan Ömer Yakup, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çalışma sırasında iki tarafa tabela konularak sokağın trafiğe kapatıldığı, yayalar için de yönlendirici tabela bulunduğu görüldü.
Kaynak: AA
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