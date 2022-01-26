Miras için kardeşini öldüren zanlıya tutuklama
Aksaray'da miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada kardeşini öldüren kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
3. Sayfa 26.01.2022, 17:47
Aksaray Adliyesi otoparkında miras davası yüzünden çıkan tartışma sonrası kardeşi Mustafa Ç'yi (53) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Muammer Ç'nin (56) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Muammer Ç, adliyeye sevk edildi.
Zanlı Muammer Ç'nin emniyetteki ifadesinde, "Miras yüzünden geçen yıl aile içinde çıkan kavga devam ediyor. Babam geçen yıl bıçaklı kavgada karımı öldürmüştü. Kardeşim babamı destekliyordu. Aramızda tartışma çıktı, bu yüzden kardeşimi vurdum." dediği öğrenildi.
Öte yandan, olay anına ait görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, jandarma ekiplerinin zanlıyı yakalayarak etkisiz hale getirmesi görülüyor.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.
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