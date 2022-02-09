Minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkisinde M.B. idaresindeki 44 J 5605 plakalı yolcu minibüsü ile İ.Ç. yönetimindeki 44 ACN 490 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

- Vali Baruş kazada yaralananları ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaralıları ziyaret etti.

Başhekim ve hastane müdüründen yaralıların durumları hakkında bilgi alan Vali Baruş, daha sonra yaralılara "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Kazada yaralanan 4 kişinin Turgut Özal Tıp Merkezi, 5 kişinin de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.