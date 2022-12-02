Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüsle otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 02.12.2022, 07:36
28 yaşındaki Hasan Y. idaresindeki minibüs, İstiklal Caddesi Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi yakınlarında, 18 yaşındaki Numan Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Saadet G. ve Mehmet T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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