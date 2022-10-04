Minibüs TIR’a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’a çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 04.10.2022, 09:49 04.10.2022, 10:42
Nar hasadında çalışacak işçileri taşıyan 72 AAD 133 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gülek mevkiinde aynı yönde ilerleyen 31 YF 020 plakalı TIR’a çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Servisteki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralanan 5 işçiyi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
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