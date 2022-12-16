Minibüs sulama kanalına düştü: 8 ölü
Şanlıurfa'da bir minibüs sulama kanalına düştü. Meydana gelen kazada minibüsteki 8 kaçak göçmen yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 16.12.2022, 15:43 16.12.2022, 15:53
Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde, bir minibüs sulama kanalına düştü.
Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.
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