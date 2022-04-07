Minibüs ile trafik polisleri çarpıştı: 2 polis yaralı
Bursa'da bir minibüsle polis motosikleti çarpıştı. Meydana gelen kazada iki polis memuru yaralandı.
3. Sayfa 07.04.2022, 17:05
Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde A.T. idaresindeki 34 ETS 755 plakalı minibüs ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli iki polisin bulunduğu motosiklet çarpıştı.
Minibüs sürücüsünün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan U dönüşü yapmak istediği sırada yaşanan kazada, polis memurları Mehmet Akgün ve Ali Haydar Kurukafa çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düştü.
Olaya tanık olan polislerin durumu bildirmesinin ardından gelen sağlık ekipleri, polis memurları Akgün ve Kurukafa'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Minibüsün sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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