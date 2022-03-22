Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bilecik'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 22.03.2022, 11:44 22.03.2022, 11:46
Bilecik'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda Sanayi Sitesi yönüne seyreden Abdullah Özberber (24) yönetimindeki 11 S 0008 plakalı yolcu minibüsü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki ışıklı kavşakta, Yusuf Sönmez (52) idaresindeki 41 AIH 512 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Yusuf Sönmez ile otomobildeki Şaban B. (37), B.K. (16) ve Müslüm A. (35) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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