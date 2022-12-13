Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 13.12.2022, 17:14
G.Y. idaresinde 81 FJ 307 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çekez Taşköprü ışıklı kavşakta F.K. yönetimindeki 72 EE 646 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü F.K. ile otomobildeki F.Y. ve S.Y. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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