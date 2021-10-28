Minibüs duvara çarptı: 15 yaralı

Murat Işık'ın kullandığı 47 KP 504 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle Akkuyu Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücüyle minibüsteki 14 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.