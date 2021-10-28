Minibüs duvara çarptı: 15 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir evin duvarına çarpan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.
3. Sayfa 28.10.2021, 11:47
Murat Işık'ın kullandığı 47 KP 504 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle Akkuyu Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücüyle minibüsteki 14 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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