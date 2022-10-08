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Minibüs direğe çarptı: 6 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir minibüs direğe çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa 08.10.2022, 10:19
Minibüs direğe çarptı: 6 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir minibüsün direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Bursa Asfaltı Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0972 plakalı işçi servisi refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Bursa Asfaltı Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0972 plakalı işçi servisi refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi, Mudanya Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA
#Bursa #Trafik Kazası
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