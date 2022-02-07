Minibüs devrildi: 14 yaralı
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
3. Sayfa 07.02.2022, 14:37 07.02.2022, 14:41
Tarım işçilerinin bulunduğu 50 ZC 485 plakalı minibüs, Gümüşler beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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