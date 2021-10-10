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Milyonluk telefon hırsızları yakalandı

Bir teknoloji mağazasından çalınan çok sayıda telefon hırsızlığıyla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

3. Sayfa 10.10.2021, 17:21
Milyonluk telefon hırsızları yakalandı

Esenyurt'ta, girdikleri iş yerinden 3 milyon 100 bin lira değerinde cep telefonu çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir teknoloji mağazasında yaşanan hırsızlıkla ilgili güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Aziz Ç. (24) ve Mazlum Y. (22) gözaltına alınırken, görüntülere zanlıların mağazadaki kilitli dolabı açmak için uzun süre uğraştıkları ve dolabı açtıktan sonra cep telefonlarını çantalara doldurmaları yansıdı.

Çok sayıda suç kaydı olan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA
#telefon #HIRSIZLIK #Esenyurt
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