Midibüsle tır çarpıştı: 17 işçi yaralı
Denizli'nin Honaz ilçesinde işçileri taşıyan midibüsle tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 17 işçi yaralandı.
3. Sayfa 20.09.2022, 12:03
A.K. idaresindeki 01 AL 511 plakalı dorse bulunmayan tır, Kaklık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta, E.B'nin kullandığı 20 UA 233 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.
Çarpışmasın etkisiyle sürüklenen midibüs yan yatarak durabildi.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 17 işçi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Servisteki işçilerin bir mermer fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.
Öte yandan, tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.
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