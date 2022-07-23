Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi. Meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.07.2022, 11:05 23.07.2022, 11:34
Domates tarlasında çalışan işçileri taşıyan G.G. (59) idaresindeki 45 AIE 821 plakalı minibüs, Manisa- Turgutlu yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 21 tarım işçisinden 19'u yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 19 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü G.G. ifade işlemi için karakola götürüldü.
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