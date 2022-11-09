Metruk evden insan kafatası ve kemik parçaları çıktı

İstanbul Fatih'teki metruk bir evde insana ait kafatası ile kemik parçaları bulundu. Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi'nde kullanılmayan boş metruk bir evde, kağıt ve hurda toplayıcılar bir insana ait kafatası ile kemik parçalarını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik aldıktan sonra evde inceleme yaptı.

Ekiplerce evde bulunan insana ait kafatası ve kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.