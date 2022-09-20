Metro inşaatında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında kule vinci devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 20.09.2022, 16:46
İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.
Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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