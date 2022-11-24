Metro hattında iş kazası: 1 yaralı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımına devam edilen Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının Samandıra İstasyonu'nda yaşanan iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'deki Osmangazi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında çalışan işçi Ramazan D. henüz belirlenemeyen nedenle vinç ile demirlerin arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan ve ayağından yaralanan Ramazan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.