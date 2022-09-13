Mersin'de yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular indirildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.
3. Sayfa 13.09.2022, 01:26
Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde, Ö.F.B. idaresindeki 31 AHS 536 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek 18 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını söndürdü.
Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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