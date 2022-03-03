Mersin'de servis otobüsü devrildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.03.2022, 20:54
Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan 33 KCL 44 plakalı servis, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, biri ağır 13 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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