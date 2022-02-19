Merada bulunan cesetle ilgili 2 kişi yakalandı
Kırklareli'nde meradaki otomobilde erkek cesedi bulunmasına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi yakalandı.
3. Sayfa 19.02.2022, 09:54
Kırklareli'nde meradaki otomobilde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karakoç köyünde bir otomobilde Fatih Ç'nin (48) ölü bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında gözaltına alınan F.Ş. ile S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Meralık alanda dün otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Fatih Ç'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Fatih Ç'nin cesedinin bulunduğu otomobilin kiralık olduğu tespit edilmişti.
Kaynak: AA
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