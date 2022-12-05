Masaj salonunda bıçaklı kavga
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde masaj salonunda bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 05.12.2022, 08:15
Hocaalizade Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki masaj salonunda Nail K. (49) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Nail K. bıçakla bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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