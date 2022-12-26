Marmaris'te yolcu minibüsü duvara çarptı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcu minibüsü bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 26.12.2022, 18:34
Okhan K'nin kullandığı 48 BB 4034 plakalı yolcu minibüsü, Hisarönü Mahallesi Bozburun Kavşağı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 5 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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