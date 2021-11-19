Marketin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin marketin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
3. Sayfa 19.11.2021, 07:35
Alınan bilgiye göre, V.H. (18) idaresindeki 33 SAA 075 plakalı otomobil, Yaşar Doğu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir marketin duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı ve vatandaşların yardım etmeye çalışması çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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