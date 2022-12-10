Marina'da yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marinadaki 2 motor yat ile 1 teknede çıkan yangın söndürüldü. Kemalpaşa Mahallesi'ndeki marinada bulunan 2 motor yat ile tekneden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce söndürülen yangında, yatlar ve tekne kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.