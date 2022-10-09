Manisa'da bir kişi pompalı tüfekle yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.
3. Sayfa 09.10.2022, 23:00 09.10.2022, 23:02
Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak'ta, aralarında husumet bulunan S.E. (43) ile Necat Ç. (50) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda S.E, pompalı tüfekle, Necat Ç'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Necat Ç, sağlık ekiplerince, Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Olayın ardından kaçan S.E, polis ekiplerince Turgutlu ilçesi civarında yakalandı.
Kaynak: AA
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