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Manisa'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

3. Sayfa 18.10.2022, 22:00
Manisa'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Çobanisa Mahallesi yakınlarında, Turgutlu yönüne giden A.K. idaresindeki 02 AU 728 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, 35 GC 7216 plakalı otomobil, M.E.T'nin kullandığı 01 ABY 255 plakalı minibüs ile M.K. yönetimindeki 45 J 6982 plakalı, işçi servisi olarak kullanılan otobüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü hafif şekilde olmak üzere 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Bazı yaralılar da kendi imkanıyla hastaneye ulaştı.

Kaynak: AA
#manisa #zincirleme trafik kazası
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