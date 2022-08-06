Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Özdemir, Manisa Şehir Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti.

Turgutlu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemil Şanlı (28), Mahmut Özdemir (58), Kerim Taş (43) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Nazime Aygumürler'in (41) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cemil Şanlı'nın (28) kullandığı 48 N 1963 plakalı otomobil, dün Güney Mahallesi girişinde karşı yönden gelen 45 FD 347 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Şanlı ile Mahmut Özdemir, Şefika Özdemir, Nazime Aygumürler ve Kerim Taş yaralanmış, yaralılar Turgutlu'daki hastanelere kaldırılmıştı. Şefika Özdemir daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen 45 FD 347 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.