Manisa'da tek katlı ev yakıldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı ev kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kundaklandı.
3. Sayfa 17.02.2022, 23:29
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil ev kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Beşeylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Fezcan Gün'e ait tek katlı müstakil evin yandığını gören yan binada oturan akrabası Can Gün itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen Can Gün 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Evin yandığını gören astım hastası anne Melek Gün sinir krizi geçirdi. Gün, Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Evdeki yangının kundaklama sonucu çıktığı öne sürüldü.
Polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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