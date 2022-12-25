Manisa'da hafif ticari araç yayaya çarptı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 25.12.2022, 23:18
Halit E'nin kullandığı 45 YG 666 plakalı hafif ticari araç, Manisa-İzmir çevre yolu Güzelyurt Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|29
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|14
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Keçiörengücü
|18
|32
|4. Bandırmaspor
|18
|31
|5. Pendikspor
|18
|30
|6. Boluspor
|18
|30
|7. Bodrumspor
|17
|29
|8. Rizespor
|17
|29
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4