Manisa'da feci kaza: Yaralılar var

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Emine Kaplanoğlu'nun kullandığı 07 ALA 863 plakalı otomobil, Alaşehir-Salihli kara yolu İmam Hatip Kavşağı'nda Meryem Kahyaoğlu yönetimindeki 35 AZ 623 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve isimleri henüz öğrenilemeyen 6 kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.