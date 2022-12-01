Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
Manisa'da otomobil, tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 01.12.2022, 15:52 01.12.2022, 16:00
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Akhisar servis noktası yakınında, önde seyreden Ali T'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ise ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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