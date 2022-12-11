Manisa'da bir kişi sokakta silahlı saldırıya uğradı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi sokakta silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 11.12.2022, 23:23
Alınan bilgiye göre, Yılmaz Efe (30), Barbaros Mahallesi 4470 Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.
Efe, tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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