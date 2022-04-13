Mamak'ta dolmuş kontrolden çıktı
Mamak'ta kontrolden çıkan dolmuşun önce ATM'lere, ardından park halindeki bir araca çarparak durabildi.
Mamak'ta kontrolden çıkan dolmuşun önce ATM'lere, ardından park halindeki bir araca çarpması sonucu şoförü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre M.Ö, Ulus-Mamak hattında çalışan dolmuşuyla toplu taşıma hizmetine başlamak üzere sabah saatlerinde evinden çıktı.
Aracıyla Yeşilbayır Mahallesi 1768. Cadde'de seyir halinde olan dolmuş şoförü M.Ö, yokuştan inerken aracın kontrolünü kaybetti. Sürücü, freninin boşaldığı tahmin edilen dolmuşu durdurmak için 1774. Cadde'de yol kenarındaki ATM'lere doğru direksiyonu kırdı. ATM'leri deviren araç, park halindeki hasta servisine çarparak durdu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan M.Ö'yü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza sırasında dolmuşta yolcu olmadığı öğrenildi.
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