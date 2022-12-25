Maltepe'de geri dönüşüm deposundaki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Maltepe'de geri dönüşüm deposundaki konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki depoda idari bina olarak kullanıldığı belirtilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yan yana 5 konteynerin bulunduğu alanda büyüyen yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.