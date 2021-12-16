Malatya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

C.G. idaresindeki 34 EME 53 plakalı otomobil, T.Ç. yönetimindeki 44 ES 318 plakalı otomobil ile Hacı Ahmet Turan idaresindeki 23 FC 936 plakalı traktör, Özalper Mahallesi'nde Turgut Özal Bulvarı Ankara istikametinde çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince ambulansa taşınan traktör sürücüsü Turan ile otomobillerdeki Ö.F.A. ve F.Ç. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Turan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.