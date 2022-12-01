Malatya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

R.T. (42) idaresindeki 21 KL 633 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 BJ 316 plakalı yolcu otobüsü, Nadir Mahallesi Somuncu Baba Bulvarında çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü R.T. ile oğlu M.E.T. (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru olduğu öğrenilen R.T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.